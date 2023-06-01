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НовостиОбщество1 июня 2023 12:57

В Тверской области по региональной программе установлен 21 игровой детский комплекс

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе устанавливают игровые комплексы на детских площадках.

В регионе устанавливают игровые комплексы на детских площадках.

Фото: ПТО

В Верхневолжья завершается установка игровых комплексов на детских площадках по госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области».

- Всего в 2023 году по поручению губернатора Игоря Рудени такие объекты обустраивают в 22 муниципалитетах, - сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что на сегодня установлен 21 игровой детский комплекс. Сразу несколько площадок введены к Международному дню защиты детей: в Спирово, Селижарово, Весьегонске, ЗАТО «Озерный», поселке Земцы Нелидовского округа, деревне Пестиха Бежецкого округа и других территориях. Завершается установка комплекса в Молоково.