В Тверской области по региональной программе установлен 21 игровой детский комплекс

В регионе устанавливают игровые комплексы на детских площадках. Фото: ПТО

В Верхневолжья завершается установка игровых комплексов на детских площадках по госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области».

- Всего в 2023 году по поручению губернатора Игоря Рудени такие объекты обустраивают в 22 муниципалитетах, - сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что на сегодня установлен 21 игровой детский комплекс. Сразу несколько площадок введены к Международному дню защиты детей: в Спирово, Селижарово, Весьегонске, ЗАТО «Озерный», поселке Земцы Нелидовского округа, деревне Пестиха Бежецкого округа и других территориях. Завершается установка комплекса в Молоково.