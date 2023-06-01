Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 12:20

В парках и пешеходных зонах Твери ограничат скорость самокатов

В одном из парков проезд СИМ полностью запрещен
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В парках и пешеходных зонах Твери ограничат скорость самокатов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В парках и пешеходных зонах Твери ограничат скорость самокатов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции Твери провели рабочие встречи с представителями кикшеринга и обсудили вопросы безопасности.

- Были решены вопросы зон запрета и зон ограничения скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Ограничение скорости самокатов до 10-15 км/ч были установлены в парках, пешеходных зонах и на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети. В парке на улице Королева установлен запрет на движение СИМ. Также был сделан акцент на зоны парковок в определенных местах, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Отдельно рассмотрен вопрос принудительной остановки средств индивидуальной мобильности перед пешеходными переходами.