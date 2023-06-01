В парках и пешеходных зонах Твери ограничат скорость самокатов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции Твери провели рабочие встречи с представителями кикшеринга и обсудили вопросы безопасности.

- Были решены вопросы зон запрета и зон ограничения скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Ограничение скорости самокатов до 10-15 км/ч были установлены в парках, пешеходных зонах и на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети. В парке на улице Королева установлен запрет на движение СИМ. Также был сделан акцент на зоны парковок в определенных местах, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Отдельно рассмотрен вопрос принудительной остановки средств индивидуальной мобильности перед пешеходными переходами.