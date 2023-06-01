МЧС мониторит пожароопасную обстановку на торфяниках и в лесах Тверской области

МЧС ведет мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области продолжает мониторинг лесных массивов и торфяных месторождений с целью выявления очагов тления и возгорания.

31 мая 13 мобильными группами проведено обследование на территории Калининского, Конаковского и Кимрского округов, применялась техника высокой проходимости. В ходе мониторинга очагов тления торфа не обнаружено.

До 2 июня, по данным Тверского гидрометцентра, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в четверг температура воздуха +21 градус. В пятницу, 2 июня, возможны осадки, +10... +15 градусов. В ночь на субботу 0... +5.

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