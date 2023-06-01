В Тверской области ремонтируют дорогу от Западной Двины до Жарковского

В этом году должны отремонтировать свыше 7 км дороги. Фото: ПТО

В регионе проводится первый этап ремонта трассы Западная Двина – Жарковский. Работы ведутся в рамках нацпроекта.

Ремонт трассы Западная Двина – Жарковский будет проходить поэтапно. В 2023 году отремонтируют 7,5 км, в 2024-м – 7,1 км, в 2025-м – 15,6 км, в 2026-м – 15,8 км. Всего покрытие будет обновлено на 46 км трассы.

Работы начались со стороны Западной Двины. На сегодня подрядчик завершил расчистку полосы отвода и фрезерование старого покрытия дороги. Ведется ремонт посадочных площадок, начинается укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.

Эта автодорога обеспечивает транспортную доступность поселка Жарковский, соединяя его с Западной Двиной и федеральной трассой М-9 «Балтия». По ней проходят несколько школьных и пассажирских маршрутов.

Всего до 2024 годы в Тверской области заявлено приведение в нормативное состояние порядка 2,5 тыс. км региональных и местных дорог.

Объемы дорожных работ на этот год были объявлены на заседание областного правительства, которое в начале апреля провел губернатор Игорь Руденя.