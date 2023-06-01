В Заволжском районе Твери полицейские задержали наркокурьера

Накрозакладчика задержали в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники наркоконтроля регионального УМВД на Сахаровском шоссе в Твери задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины изъяли 50 свёртков с порошкообразным веществом.

По данным полицейских, запрещённое вещество мужчина намеревался распространять через тайники-закладки.

Злоумышленник сознался в содеянном. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.