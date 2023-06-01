Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Международным днем защиты детей Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Международным днем защиты детей.

- Этот первый летний праздник посвящен самому важному, что есть в нашей жизни, - детям. Именно в них продолжение и счастье каждой семьи, будущее нашей страны. В России бережное отношение к ребенку, забота о воспитании подрастающего поколения на основе любви и уважения к Родине всегда были и остаются безусловными ценностями. В Конституции нашей страны закреплено положение о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Все мы хотим, чтобы маленькие граждане нашей страны росли здоровыми, могли всесторонне развиваться и полностью раскрыть свой потенциал, стали во взрослой жизни успешными на тверской земле, в России, - отметил глава региона и пожелал всем детям Верхневолжья, их родителям, наставникам и педагогам счастья, ярких успехов и всего самого доброго.