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НовостиОбщество1 июня 2023 6:19

Прокуратура помогла восстановить права на получение лекарства ребенка-инвалида в Твери

Их приходилось покупать за свой счет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура помогла восстановить права на лекарство ребенка-инвалида в Твери

Прокуратура помогла восстановить права на лекарство ребенка-инвалида в Твери

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась местная жительница и сообщила, что ее ребенка-инвалида не обеспечивают положенным льготным лекарственным препаратом.

Несовершеннолетняя нуждается в постоянном лечении, но лекарства вынуждены покупать за свой счет.

Прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с Министерства здравоохранения Тверской области расходов на приобретение лекарства, которое рассмотрено и удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу.