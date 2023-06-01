Прокуратура помогла восстановить права на получение лекарства ребенка-инвалида в Твери

Прокуратура помогла восстановить права на лекарство ребенка-инвалида в Твери Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась местная жительница и сообщила, что ее ребенка-инвалида не обеспечивают положенным льготным лекарственным препаратом.

Несовершеннолетняя нуждается в постоянном лечении, но лекарства вынуждены покупать за свой счет.

Прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с Министерства здравоохранения Тверской области расходов на приобретение лекарства, которое рассмотрено и удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу.