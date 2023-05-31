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НовостиПроисшествия31 мая 2023 17:47

В Твери из окна четвертого этажа дома по улице Склизкова выпала трехлетняя девочка

Малышку доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ЧП произошло на улице Склизкова Фото: прокуратура Тверской области

ЧП произошло на улице Склизкова Фото: прокуратура Тверской области

Вечером, 31 мая, из окна четвертого этажа дома по улице Склизкова выпала трехлетняя девочка. Сообщение о происшествии поступило в СУ СК РФ по Тверской области.

По предварительной информации прокуратуры области, малолетний ребенок находился дома один.

По факту ЧП Московским межрайонным следственным отделом Твери организована доследственная проверка. На месте работают следователь и прокурор прокурор Московского района Алексей Королев.

Девочку с травмами доставили в больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.