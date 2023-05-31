В Твери из окна четвертого этажа дома по улице Склизкова выпала трехлетняя девочка

ЧП произошло на улице Склизкова Фото: прокуратура Тверской области

Вечером, 31 мая, из окна четвертого этажа дома по улице Склизкова выпала трехлетняя девочка. Сообщение о происшествии поступило в СУ СК РФ по Тверской области.

По предварительной информации прокуратуры области, малолетний ребенок находился дома один.

По факту ЧП Московским межрайонным следственным отделом Твери организована доследственная проверка. На месте работают следователь и прокурор прокурор Московского района Алексей Королев.

Девочку с травмами доставили в больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.