Во дворе дома на улице Бориса Полевого в Твери заменили покрытие на детской площадке

На площадке заменили покрытие и добавили новые элементы Фото: администрация Твери

В Пролетарском районе Твери на улице Бориса Полевого, возле дома № 2 корп. 1 и 2 заменено покрытие на детской спортивной площадке.

Приемку объекта провела комиссия с участием специалистов администрации Пролетарского района, представителей подрядной организации и МУП "Тверьстройзаказчик". Работы проведены по программе поддержки местных инициатив. Плоащдка была установлена ранее на песочное основание. В этом году жильцы решили уложить резиновое покрытие, а также установить несколько игровых элементов.

По итогам комиссионной проверки объект был принят в эксплуатацию. По программе также продолжается благоустройство придомовых территорий в других районах города. Всего в этом году в городе будет реализовано 8 проектов ППМИ.