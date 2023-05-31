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НовостиОбщество31 мая 2023 16:03

Во дворе дома на улице Бориса Полевого в Твери заменили покрытие на детской площадке

Работы проведены в рамках программы поддержки местных инициатив
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На площадке заменили покрытие и добавили новые элементы Фото: администрация Твери

На площадке заменили покрытие и добавили новые элементы Фото: администрация Твери

В Пролетарском районе Твери на улице Бориса Полевого, возле дома № 2 корп. 1 и 2 заменено покрытие на детской спортивной площадке.

Приемку объекта провела комиссия с участием специалистов администрации Пролетарского района, представителей подрядной организации и МУП "Тверьстройзаказчик". Работы проведены по программе поддержки местных инициатив. Плоащдка была установлена ранее на песочное основание. В этом году жильцы решили уложить резиновое покрытие, а также установить несколько игровых элементов.

По итогам комиссионной проверки объект был принят в эксплуатацию. По программе также продолжается благоустройство придомовых территорий в других районах города. Всего в этом году в городе будет реализовано 8 проектов ППМИ.