В Твери наградили победителей регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

Победители конкурса в управлении МВД. Фото: пресс-служба Управления МВД России по Тверской области

В Управлении МВД России по Тверской области наградили победителей регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».

Конкурс традиционный, он ежегодно проводится МВД России в преддверии Дня защиты детей. В этом году ребята из разных районов Тверской области прислали на суд жюри 37 работ.

31 мая заместитель начальника Управления МВД России по Тверской области полковник полиции Андрей Иванов и член Общественного совета при УМВД Валерий Смирнов вручили дипломы и наборы для творчества победителям:

- в возрастной номинации 6 – 8 лет: первокласснику из Калязинского района (филиал средней школы д. Василёво) Бориславу Кримачёву за его поделку «Главный на дороге!»;

- в номинации 12 – 14 лет: Дмитрию Ширяеву (7 «б» класс средней школы № 47 города Твери) за его поделку «Кинолог».

- в номинации 9 – 11 лет: Анатолию Шестакову (3 «а» класс, средней школы №1 имени Академика Савина, г. Осташков).

Ребят поблагодарили за участие и креативный подход, а также пожелали финалистам конкурса дальнейших успехов в учёбе и творчестве, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области.