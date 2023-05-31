1 июня дети могут бесплатно посетить Ржевский мемориал и Музей "Ставка Сталина" в Тверской области

Бесплатным будет вход в музейный павильон Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

1 июня, в День защиты детей, Ржевский филиал Музея Победы приглашает детей бесплатно посетить выставки и экспозиции.

«Каждый ребёнок сможет также бесплатно провести своего родителя и вместе отправиться в историческое путешествие в музейном павильоне у Ржевского мемориала Советскому солдату и в музее «Ставка Сталина»», – уточняют в пресс-службе Музея Победы.

Гостей Ржевского мемориала Советскому солдату приглашают в музейно-выставочный павильон, где можно увидеть фронтовые фотографии и письма, уникальные раритеты, найденные на местах боёв в Тверской области, услышать рассказы и воспоминания участников Ржевской битвы.

В музее «Ставка Сталина» посетители окажутся в воссозданном историческом интерьере времён Великой Отечественной войны. Здесь представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В этом небольшом деревянном доме Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провёл ночь с 4 на 5 августа 1943 года. Именно здесь было принято решение о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.