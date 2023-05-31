Памятник пограничникам открыли в городе Бологое Тверской области

В Бологое открыли памятник пограничникам Фото: vk.com/bolrayon

28 мая, в День пограничника, в Бологое, на территории рядом с Вечным огнем, состоялось торжественное открытие памятника пограничникам. Событие было приурочено к 105-летию образования пограничных войск.

В мероприятии приняли участие глава Бологовского района Геннадий Ломака, глава города Бологое Игорь Гаврилов, ветераны пограничной службы Бологовского района, юнармейцы, местные жители, почётные гости.

- На торжественной церемонии 60 ветеранов пограничных войск Бологовского района были награждены памятными медалями "105 лет пограничным войскам". Эту награду пограничникам вручили председатель Бологовской общественной организации Ветеранов Вооружённых сил и Боевых действий Александр Логушин и военный комиссар города Бологое и Бологовского района Алексей Терентьев, - сообщила администрация Бологовского района.

В память о погибших участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку воинам-пограничникам и Вечному огню.