Губернатор Игорь Руденя и руководство компании «Аквариус» обсудили развитие производства компьютерной техники в Тверской области

На встрече губернатора с руководством компании. Фото: ПТО

31 мая губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с руководством компании «Аквариус» - председателем совета директоров Алексеем Калининым, членом совета директоров Мариной Ивановой и первым вице-президентом Дмитрием Титовым. Обсуждалась реализация инвестпроекта по производству компьютерной техники и IT-решений в Тверской области.

Напомним, что компания «Аквариус» еще в первой половине 2022 года приобрела производственно-логистический комплекс к югу от Твери рядом с трассой М-10 для создания своего завода. В октябре 2022-го там был изготовлен первый ноутбук.

В том же 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и ООО «ПК Аквариус» было заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта.

«Аквариус» - один из ведущих в стране производителей компьютерной техники для государственных и корпоративных заказчиков.

31 мая на встрече Игорь Руденя отметил, что возможности компании высоко востребованы сегодня, когда Президентом России поставлены задачи по обеспечению технологического суверенитета нашей страны.

Сегодня компания продолжает развивать производство под Тверью. Создается до 1500 рабочих мест. После выхода на проектную мощность в 2025 году планируется выпускать до 2,5 млн устройств в год: мини-ПК, ноутбуки, планшеты и т.д.

Регион оказывает максимальное содействие в реализации инвестпроекта. Так, в сентябре 2022 года отремонтирована автодорога у производственного комплекса. В ближайшие годы предусмотрена реконструкция автотрассы от промышленной зоны «Боровлево-2» до завода ООО «ПК Аквариус».

Также к предприятию под Тверью запущены четыре маршрута общественных автобусов.

На предприятии. Фото: ПТО