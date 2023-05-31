В Тверской области завершается голосование за потенциальные объекты благоустройства

На голосование заявлены десятки проектов от 19 муниципалитетов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

31 мая завершается рейтинговое голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

За объекты благоустройства, по данным на 15:00 31 мая, проголосовали более 67 тысяч жителей Верхневолжья.

В этом году в Тверской области на голосование заявлено 58 проектов в Твери, Конаково, Кувшиново, Торжке, Бежецком, Бологовском, Торопецком и Фировском районах, Вышневолоцком, Жарковском, Западнодвинском, Лихославльском, Кимрском, Нелидовском, Осташковском, Ржевском, Спировском, Старицком, Удомельском округах.

Жители региона могут проголосовать на специальной платформе в интернете, а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета.

Также сделать свой выбор можно с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, получат федеральную поддержку на благоустройство в 2024 году.