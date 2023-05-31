Ефрейтор-мотострелок из Тверской области Алексей Малышев погиб в ходе СВО

С погибшим в СВО Алексеем Малышевым простились в Кимрском округе Фото: vk.com/kimrypress

В Кимрском округе 30 мая состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Малышевым. Отпевание погибшего воина прошло в храме в честь святителя Николая Мирликийского в селе Каюрово.

Алексей Владимирович родился 6 октября 1982 года в городе Кимры, после окончания школы прошел обучение в Кимрском механико-технологическом техникуме по специальности техник-механик. Срочную службу в армии с 2001 по 2003 год проходил в должности стрелка. Для участия в СВО был призван в сентябре 2022 года, служил ефрейтором-мотострелком, погиб 15 мая 2023 года в боях за город Кременная ЛНР.

- От имени губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы Кимрского муниципального округа Андрея Лукьянова родным и близким Алексея Малышева переданы соболезнования, - сообщает городская газета "Кимры Сегодня".

Алексей Малышев похоронен с воинскими почестями на Абрамовском кладбище. Матери погибшего героя передали орден Мужества, которым сын награжден посмертно.