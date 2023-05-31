В Тверской области скоро откроется региональный филиал Фонда поддержки участников СВО

В регионе с 1 июня заработает филиал Фонда поддержки участников СВО. Фото: ПТО

В Твери в доме №48 на улице Склизкова 1 июня откроется региональный филиал Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Основной целью Фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.

Ключевые направления деятельности Фонда – медицинская реабилитация и психотерапевтическая помощь обратившимся, организация санаторно-курортного лечения, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, обучение и трудоустройство, юридическая помощь, вовлечение ветеранов в патриотическую работу.

Напомним, что по поручению губернатора Игоря Рудени в регионе также комплекс мер по поддержке участников СВО и их семей.

Подробности об областном филиале Фонда «Защитники Отечества» читайте в ближайшее время на сайте «КП»-Тверь»