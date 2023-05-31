МегаФон улучшил качество связи для ценителей загородного отдыха в Твери

Фото: ПАО "МегаФон"

Проведенные работы позволили улучшить качество услуг и нарастить скорость передачи данных для нескольких тысяч ценителей жизни за городом, проживающих в Ближнем Заволжье и рядом с Тверской объездной дорогой.

Строительство новых объектов связи позволило усилить LTE-покрытие за счёт использования диапазона LTE1800, который обладает высокими скоростными характеристиками и проникающей способностью сотового сигнала. Итогом проведенных работ стал рост скорости передачи данных до 40 Мбит/с и увеличение зоны покрытия в районах с частной застройкой в пригородах.

Теперь любители коттеджной жизни, смогут пользоваться услугами связи такого же качества, что и в центре Твери. А с помощью технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения VoLTE соединение устанавливается за пару секунд, звук при разговоре становится четким и кристально чистым, при этом можно общаться по телефону и одновременно выходить в интернет. Можно делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими независимо от уровня нагрузок в каждой точке и общаться по видеосвязи.

«Последние несколько лет показали, что многие жители региона, выезжая за город, предпочитают не только отдыхать, но и работать «на удалёнке». Наша задача - предоставить тверичам самый быстрый интернет не только в городе, но и за его пределами. Ориентируясь на потребности абонентов, мы устанавливаем новое оборудование и увеличиваем емкость существующих сетей четвертого поколения, чтобы обеспечить бесперебойную работу цифровых сервисов на комфортной скорости» - поясняет Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

Реклама. ООО РА "ТВИГА"