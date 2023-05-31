В Кимрском округе простились с погибшим в ходе СВО Сергеем Абрамовым

В Кимрском округе прстились с погибшим в СВО Сергеем Абрамовым Фото: vk.com/kimrypress

В Кимрском округе 30 мая простились с погибшим на СВО Сергеем Абрамовым.

34-летний уроженец села Приволжское Кимрского округа был призван на службу в сентябре прошлого года. Погиб 13 мая 2023 года в селе Нежурино Сватовского района ЛНР.

- Сергей Абрамов родился 25 сентября 1988, после окончания школы получил профессию фельдшера в Кимрском медицинском колледже. Срочную службу в 2007-2008 проходил пулеметчиком, на СВО пошел служить по специальности стрелок-помощник гранатометчика, - сообщает городская газета "Кимры Сегодня".

Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор Игорь Руденя.

Героя похоронили с воинскими почестями на кладбище в деревне Малышково под Белым Городком. Посмертно Сергей Абрамов награжден орденом Мужества.