В Тверской области проходит конкурс на лучший проект ландшафтного парка «Невский»

В Торопце появится ландшафтный парк. Фото: ПТО

В рамках подготовки к празднованию в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца в регионе объявлен архитектурный конкурс на лучший проект ландшафтного парка «Невский». Его предполагается создать в древнем городе.

Работы будут приниматься до 20 июля этого года на электронную почту arch@tverreg.ru (с пометкой «Конкурс»). Каждый участник вправе подать не более одной заявки.

К участию приглашаются архитекторы, архитектурные бюро, студии, профессиональные творческие коллективы, студенты архитектурных, градостроительных, строительных специальностей и граждане, достигшие 18-летнего возраста.

Парк задумано создать на неблагоустроенной ныне территории между улицами Александра Невского, Карла Маркса, 1 Мая и береговой полосой озера Соломенное. При этом в проекте необходимо учитывать и два близлежащих острова на этом озере. Общая площадь территории составляет – 14,5 га.

По результатам конкурса будут определены три победителя. За первое место полагается премия в 150 тыс. рублей, за второе – 100 тыс., за третье – 50 тыс.

Конкурсные работы будут публиковаться на сайте Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности региона.

Подробнее о положениях конкурса можно узнать далее по ссылке.

Создание парка "Невский" - это лишь один из около 40 проектов преображения Торопца к его юбилею. Как отметил губернатор Игорь Руденя, средства, которые будут вложены в это, должны стать "инвестициями в сохранение выдающегося исторического, культурного и духовного наследия города, в развитие его экономического и туристического потенциала и, конечно, в повышение качества жизни населения".