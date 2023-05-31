В Тверской области проведена часть работ по проектам благоустройства в четырех городах

В Кимрах, к примеру, уже благоустроена часть пешеходной зоны в центре. Фото: ПТО

30 мая на заседание межведомственной комиссии в областном правительстве был рассмотрена реализация проектов, победивших на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.

Речь идет о работах в Вышнем Волочке, Кашине, Кимрах и Удомле.

- Важно обеспечить качественное и своевременное проведение всех строительных работ с использованием современных отечественных технологий и материалов, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Губернатор провел заседание межведомственной комиссии. Фото: ПТО

В Вышнем Волочке благоустрается Городской сад. На сегодня на территории в 2,4 га работы выполнены на 85%.

В Кашине проводится благоустройство части набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда.

На улицах Кирова и Урицкого в городе Кимры ведутся земляные и демонтажные работы, укладка асфальтобетонного покрытия и тротуарных плит в пешеходной зоне.

В Удомле проводится второй этап благоустройства парка по улице Венецианова. Там на сегодня установлены опоры освещения, проведены работы по устройству здания павильона проката, покрытия пешеходных дорожек, замене детского игрового комплекса, озеленению.

На заседании также были рассмотрены вопросы участия Верхневолжья в VIII Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в этом году. Планируется представить шесть заявок.

В категории «Малые города» с населением до 20 тыс. жителей - это проекты Зубцова «Зубцовская Стрелка: слияние Волги и Вазузы», а также Бологово, где предполагается благоустройство площади им. Ленина, одноименного сквера и установка стелы «Город трудовой доблести».

Три проекта представлено от Верхневолжья в категории «Малые города» с населением от 20 до 50 тыс. жителей: от Бежецка - «Бежецкая ярмарка: благоустройство Советской площади», от Торжка - «Площадь 9 января. Переосмысление» и от Удомли - «Парковая зона по улице Венецианова (3 этап)».

В категории «Малые города» с населением от 50 до 100 тыс. жителей заявлен проект благоустройства Пушкинской набережной в Ржеве.

Всего с 2018 года в рамках этого конкурса поддержку получил 21 проект от Верхневолжья. На их реализацию из федерального бюджета было выделено более 1,3 млрд рублей.