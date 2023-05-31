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НовостиОбщество31 мая 2023 6:10

День защиты детей отпразднуют в городском саду в Твери

Программа состоится 1 июня
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Горсад приглашает жителей на семейный праздник

Горсад приглашает жителей на семейный праздник

Фото: Евгения ГУСЕВА

1 июня в Городском саду Твери состоится праздничная программа к Дню защиты детей.

Праздник начнётся в 14:00.

Для гостей подготовили детский спектакль от Тверского театра кукол. С 15:30 до 18:00 состоится праздничный концерт.

На площадке будет открыта выставка спецтехники Управления ГИБДД по Тверской области, пройдут интерактивные программы, творческие мастер-классы и спортивная тренировка по тхэквондо для детей. При благоприятных погодных условиях будут работать аттракционы, батуты, тир.

3 июня с 14:00 до 16:00 горсад приглашает на развлекательную программу: познавательные игры, эстафеты, конкурсы, показ тематических мультфильмов.

4 июня в 17:00 пройдет Всероссийский фестиваль красок. Будут организованы выступления музыкальных коллективов, конкурсы и флешмобы.