Школьный музей из Тверской области вошёл в число лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы»

Школьные музеи участвовали в выставочных, просветительских и образовательных проектах. Фото: пресс-служба Музея Победы.

По итогам прошедшего учебного года определена сотня лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы», сообщает пресс-служба Музея Победы.

В рамках программы более 1500 школьных музеев - партнёров Музея Победы участвовали в выставочных, просветительских и образовательных проектах. Наиболее активные школьные музеи вошли в ежегодный рейтинг. В их числе - средняя школа №3 с углублённым изучением музыкальных предметов города Бежецка Тверской области.

Работу музеев образовательных организаций оценивали эксперты. Одним из главных критериев для отбора самых активных музеев стала организация культурно-выставочных проектов на площадке Музея Победы. Также оценивалось участие активистов и руководителей школьных музеев в проектах программы.

Участниками программы «Школьный музей Победы» в этом году являются 1584 школьных музея из 86 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Подробнее узнать о программе развития «Школьный музей Победы» можно на сайте проекта.