Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 13%

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сфере "производство прочих транспортных средств и оборудования". Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверьстат опубликовал статистику зарплат по состоянию на март 2023 года.

Средняя начисленная зарплата работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Терской области в марте составила 49 609 рублей. Это на 13% больше, чем в марте 2022 года.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сфере "производство прочих транспортных средств и оборудования" (к ней относятся строительство кораблей, судов и лодок, производство железнодорожных составов и локомотивов, воздушных и космических судов и комплектующих изделий). Средняя заработная плата здесь составила 81 876 рублей.

На втором и третьем месте - зарплаты работников области информации и связи (73 447 рублей) и сферы финансов (70 948 рублей).

Самые низкие зарплаты в области "предоставления прочих видов услуг" (27 708 рублей). К этой сфере относят деятельность общественных объединений, ремонт и обслуживание вычислительной техники, предметов домашнего обихода и личных вещей и прочее. Невысоки заработки также в сферах гостиничного бизнеса и общепита (33 170 рублей) и образования (36 459 рублей).