В Тверской области построят здание для краеведческого музея в Торопце

В Торопце для краеведческого музея построят новое здание. Перед вами его "визуалка". Графика: предоставлено ПТО

К празднованию 950-летия первого летописного упоминания Торопца в городе в 2024 году будет построено новое здание для краеведческого музея. Об этом объявлено на заседании областного правительства, которое 30 мая провел губернатор Игорь Руденя.

Для здания музея подобран земельный участок в границах туристического центра города.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, площадь нового здания составит около 700 квадратных метров. В здании разместят несколько экспозиционных залов, музейный блок и внутренний двор, где можно будет проводить мастер-классы.

Вид сверху. Графика: предоставлено ПТО

К юбилею Торопца в городе запланировано реализовать около 40 проектов по преображению города.

Среди них - создание памятников святому благоверному князю Александру Невскому и Святителю Патриарху Тихону, ремонт памятников Учителю и Женщине с младенцем, реставрацию Корсунско-Богородицкого собора, Церкви Богоявления и строительство нового деревянного храма.

Также запланированы ремонт районного Дома культуры и центральной библиотеки, школ № 1 и №3, детсада №2, развитие гимназии им. Святителя Тихона.

Планируется также ремонт дороги Москва-Рига-Торопец-Плоскошь, дорог и дворов в районном центре, реновация части улиц Советская и Комсомольская, а также реализация проекта по созданию туристского кода города.