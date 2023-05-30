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НовостиОбщество30 мая 2023 13:26

В Тверской области участникам СВО и их семьям положены до 150 000 рублей на газификацию домовладений

Об этом объявлено в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании областного правительства 30 мая.

На заседании областного правительства 30 мая.

Фото: ПТО

Участники специальной военной операции и члены их семей в нашем регионе могут получить до 150 тыс. рублей на газификацию своих домовладений. Решение принято на заседании областного правительства, которое 30 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Глава региона также поручил переводить вне очереди сроки проведения работ по догазификации домовладений участников СВО и их семей, когда военнослужащие находятся в отпуске.

- Задача поставлена, чтобы уложиться в это время. Считаем, что самое главное - это внимательное отношение к наши гражданам, - отметил Игорь Руденя в комментарии представителям СМИ после заседания.

Программа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений, как заявил в своем Послании Федеральному Собранию Президент России, будет действовать теперь на постоянной основе. В Верхневолжье целый ряд категорий жителей могут получить региональную поддержку при газификации самих частных домовладений.