В Тверской области дополнительно отремонтируют семь объектов теплоснабжения в четырех муниципалитетах

На заседании областного правительства принято решение выделить дополнительные субсидии на ремонты объектов теплоснабжения. Фото: ПТО

В регионе будут выделены субсидии из бюджета области на ремонт еще семи объектов теплоснабжения. Об этом объявлено 30 мая на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В Торопецком округе работы проведут на четырех участках тепловой сети, в ЗАТО Озерный - на участках тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в селе Застолбье Рамешковского округа отремонтируют теплотрассу, а в поселке Сандово - два водогрейных котла. Всего работы пройдут на 1,5 км тепловых сетей и в одной котельной.

Ранее участниками программы по проведению капремонта стали 11 объектов ЖКХ в Бельском, Ржевском, Андреапольском, Торопецком округах, Фировском и Бежецком районах, а также в Твери, Ржеве и ЗАТО Озерный.

Всего в рамках этой программы в 2023 году, как уточнила пресс-служба областного правительства, будет отремонтировано 5,7 км тепловых сетей. Все работы запланировано завершить к началу нового отопительного сезона.