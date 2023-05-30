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НовостиНедвижимость30 мая 2023 12:14

В Тверской области дополнительно отремонтируют семь объектов теплоснабжения в четырех муниципалитетах

Решение о выделении субсидий на это принято в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании областного правительства принято решение выделить дополнительные субсидии на ремонты объектов теплоснабжения.

На заседании областного правительства принято решение выделить дополнительные субсидии на ремонты объектов теплоснабжения.

Фото: ПТО

В регионе будут выделены субсидии из бюджета области на ремонт еще семи объектов теплоснабжения. Об этом объявлено 30 мая на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В Торопецком округе работы проведут на четырех участках тепловой сети, в ЗАТО Озерный - на участках тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в селе Застолбье Рамешковского округа отремонтируют теплотрассу, а в поселке Сандово - два водогрейных котла. Всего работы пройдут на 1,5 км тепловых сетей и в одной котельной.

Ранее участниками программы по проведению капремонта стали 11 объектов ЖКХ в Бельском, Ржевском, Андреапольском, Торопецком округах, Фировском и Бежецком районах, а также в Твери, Ржеве и ЗАТО Озерный.

Всего в рамках этой программы в 2023 году, как уточнила пресс-служба областного правительства, будет отремонтировано 5,7 км тепловых сетей. Все работы запланировано завершить к началу нового отопительного сезона.