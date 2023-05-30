По итогам 2022 года в Тверской области снизился госдолг и выросли доходы в бюджете

В областном правительстве рассмотрен отчет об исполнении бюджета региона за прошлый год. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2022 году удалось сохранить многолетнюю тенденцию увеличения доходов областного бюджета. Отчет об его исполнении рассмотрен 30 мая на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Объявлено, что в прошлом году доходы регионального бюджета обеспечены в объеме 105,4 млрд рублей (напомним, что в 2021-м было 92,3 млрд рублей без учета бюджетов муниципалитетов). При этом увеличились поступления по основным видам налогов.

Свыше 27,7 млрд рублей в казне составили целевые поступления из федерального бюджета и еще порядка 7 млрд рублей – федеральные дотации. Наибольшие объемы выделены для сфер здравоохранения, социальной защиты и демографии, дорожного хозяйства: это свыше 5 млрд рублей по каждому направлению.

Расходы на реализацию в 2022 году в регионе 12-ти нацпроектов равны 20,2 млрд рублей.

Более 12,5 млрд рублей были выделены на соцподдержку жителей, включая семьи с детьми, участников СВО и членов их семей.

Увеличились расходы на реализацию Адресной инвестиционной программы - до 10,7 млрд рублей. АИП нацелена на ввод крупных объектов в здравоохранении, образовании, ЖКХ, дорожном хозяйстве, туризме и других отраслях.

В 2022 году по АИП реализовано 13 проектов по газификации. В том числе, проложено свыше 140 км газовых сетей в 10 муниципалитетах.

Также в рамках АИП открыты два детских сада – в Твери и Вышнем Волочке. Модернизирована нитка водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери. Построена пешеходная дорожка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

- Мы также активно работаем над снижением уровня государственного долга Тверской области. При этом весь госдолг представлен бюджетными финансами, никаких коммерческих средств мы не привлекаем. Более чем на 20% сократились расходы на обслуживание госдолга. Это позволило направить дополнительные средства на решение социальных задач, модернизацию инфраструктуры, - отметил на заседании Игорь Руденя.