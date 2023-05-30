В Тверской области запланировано строительство новых котельных

В регионе увеличат количество котельных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области запланировано построить 30 новых котельных. Об этом объявлено 30 мая на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

На заседании были подведены итоги подготовки к прошлому отопительному сезону и поставлены задачи на предстоящий.

В частности, объявлено, что к началу прошедшего отопительного сезона в регионе было реконструировано и отремонтировано 110 котельных, свыше 88,3 км тепловых сетей, порядка 37 км водопроводных сетей, более 2 км сетей водоотведения.

Благодаря проводимой работе ОЗП 2022-2023 годов в Верхневолжье прошёл в штатном режиме.

В преддверие нового сезона в регионе запланировано отремонтировать не менее 10 км теплосетей и построить 10 новых котельных только в рамках областной программы. Строительство еще 20 котельных предполагается провести за счет федеральных средств.

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