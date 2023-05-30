В Твери участникам СВО вручили 24 удостоверения ветерана боевых действий

Удостоверения вручал военный комиссар Тверской области Игорь Янин. Фото: Виктория ТУШКОВА

30 мая в Твери, в здании областного военкомата, участникам СВО вручали удостоверения "Ветеран, участник боевых действий".

- В соответствии с решением Президента Российской Федерации и приказом министра обороны, с 5 марта 2023 года военные комиссариаты получили задачу по выдаче удостоверений ветерана боевых действий, - сообщил военный комиссар Тверской области Игорь Янин. - Приказом командующего войсками Западного военного округа в военном комиссариате Тверской области назначена аттестационная комиссия, которая все заявления (заявления на получение удостоверения ветерана боевых действий. - Ред.) рассматривает и принимает законное решение.

Это были первые удостоверения, выданные военным комиссариатом Тверской области. До этого процедурой оформления ветеранских удостоверений занималось управление кадров Западного военного округа. Теперь же процедура проходит на месте, она стала проще и завершается быстрее.

Первые ветеранские удостоверения от тверского военкомата в торжественной обстановке получили 24 участника СВО.

Подробнее о вручении удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО из Тверской области читайте на нашем сайте в ближайшее время.