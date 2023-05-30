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НовостиОбщество30 мая 2023 11:11

Крылатые насекомые атаковали городской пляж в Твери

Жители наблюдают массовый выход подёнок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Массовый выход подёнок на городском пляже

Массовый выход подёнок на городском пляже

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Уже неделю жители Твери замечают на городском пляже крылатых насекомых. Вечером назойливые белесоватые "комарики" мешают отдыхающим. Это подёнки.

Выход подёнок часто носит массовый характер, насекомые роятся, когда происходит встреча полов. Полёт подёнок состоит из однообразно повторяющихся сочетаний движений. Свой своеобразный "танец" поденки совершают в период размножения. После спаривания самцы погибают, а самки откладывают яйца прямо в воду, а потом тоже гибнут.

Вылет подёнок длится несколько дней. В этот период рыбакам раздолье, ведь полупрозрачные насекомые - отличный прикорм для рыб.