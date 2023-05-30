В следственном управлении Тверской области работает телефонная линия "Ребенок в опасности"

В следственном управлении работает телефонная линия "Ребенок в опасности" Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В следственном управлении Тверской области работает круглосуточная телефонная линия "Ребенок в опасности".

Дети, их родители, а также неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, могут сообщить по телефону: 8(4822) 65-63-42.

- Защита прав несовершеннолетних остается одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по Тверской области. Все поступившие сообщения будут незамедлительно рассмотрены, - обращают внимание в ведомстве.