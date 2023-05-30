Тверские школьники готовятся к отправке в летние лагеря

Летние лагеря готов к приему детей Фото: администрация Твери

В Твери завершена подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании. С 1 июня начнется первая смена в восьми муниципальных загородных лагерях «Спутник», «Радуга», «Ромашка», «Ровесник», «Чайка», «Дружба», «Звездный» и «Романтик».

В лагерях обновлен инвентарь, проведены проверки, помещения отремонтированы и готовы к приезду детей.

Отдых школьников будет организован в четыре смены. Каникулы начнутся с единой региональной смены, включающей в себя цикл мероприятий в рамках программ «Орлята России» и «Движение первых». В каждом лагере пройдут Дни единых действий, посвященные Международному дню защиты детей, Дню русского языка, Дню России.

С 1 июня также откроются пришкольные лагеря. С 10 июня на летнюю дачу «Отмичи» выезжает первая смена воспитанников детских садов. За три смены там отдохнут около 300 дошкольников. С 24 июня начнет работу палаточный лагерь «Родники».