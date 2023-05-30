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НовостиПроисшествия30 мая 2023 10:18

С фермы в Тверской области ночью украли трех лошадей

Ущерб составил 640 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области с фермы украли трех лошадей Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области с фермы украли трех лошадей Фото: УМВД России по Тверской области

В Западнодвинский отдел полиции обратился сотрудник местного сельскохозяйственного производственного кооператива и сообщил, что ночью с территории СПК ночью украли трех лошадей. Ущерб составил 640 тысяч рублей.

На месте полицейские обследовали территорию, опросили потерпевшего и возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения. В ходе розыска вышли на след 46-летнего жителя Калуги. Ночью мужчина проник на незакрытую территорию фермы, вывел животных, погрузил в автомобиль и уехал.

Мужчину задержали, лошадей вернули.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.