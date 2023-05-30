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НовостиОбщество30 мая 2023 8:39

МЧС предупреждает жителей Тверской области о возможных провокациях и звонках с угрозами

Будьте бдительны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
МЧС предупреждает граждан о возможных провокациях и звонках с угрозами Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

МЧС предупреждает граждан о возможных провокациях и звонках с угрозами Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей и гостей региона, что от имени МЧС России по телефону поступает недостоверная информация угрожающего характера о возможном преступлении.

О поступивших звонках граждан просят сообщать по телефону доверия ГУ МЧС России по Тверской области - 8 (4822) 39-99-99.

Телефон доверия УМВД России по Тверской области: (4822) 32-95-52, ФСБ России - 77-74-41.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112).