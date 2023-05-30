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НовостиОбщество30 мая 2023 8:28

В Тверской области росгвардейцы 369 раз выезжали по сигналу "тревога"

Один человек задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По сигналу "тревога" росгвардейцы выезжали 369 раз

По сигналу "тревога" росгвардейцы выезжали 369 раз

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 22 по 28 мая сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области совершили 369 выездов на охраняемые объекты по сигналу "тревога".

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка росгвардейцы выезжали 38 раз.

Группами задержания пресечено 44 административных правонарушения, два из которых в отношении охраняемого имущества, задержан один подозреваемый в совершении преступления.