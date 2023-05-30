АтомЭнергоСбыт - призер конкурса «Пресс-служба года»

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

Компания заняла второе место в номинации «Лучший проект по внутрикорпоративному PR».

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось в Москве 26 мая. Жюри высоко оценило проект «Вовлекайся», который АтомЭнергоСбыт запустил с целью вовлечения сотрудников компании и укрепления коммуникационных связей в команде. В рамках проекта организован ряд мероприятий, направленных на создание единого командного духа, а также развитие и укрепление корпоративной культуры.

«Такая оценка нашей работы – это следствие комплексной корпоративной политики, направленной на раскрытие потенциала всех сотрудников. И внутренние коммуникации играют одну из ведущих ролей в данном процессе, что в конечном счете влияет на эффективность компании в целом», - отметил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Конкурс «Пресс-служба года» проводится с 2008 года. В этом году в шорт-лист попал 51 PR-проект от представителей бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций за 2022 год. Всего на конкурс было подано 583 заявки из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники оценивались в 17 номинациях. Цель конкурса - выявление лучших проектов и практик в области PR и медиакоммуникаций, а также поощрение развития профессионального сообщества.