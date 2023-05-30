В Твери снимут асфальт на нескольких улицах

В Твери продолжается ремонт дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжается дорожная кампания. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Первым объектом стала улица 2-я Грибоедова в Заволжском районе, на участке началось фрезерование дорожного покрытия. Подрядчик заменит дорожное полотно на площади 9300 кв. м, проведет ремонт тротуаров - на 1600 кв. метров, заменит бортовой камень, люки, укрепит обочины.

- В течение недели начнутся работы на улице Маршала Конева, участке от улицы Односторонней до улицы Бебеля. На улице 2-я Красина - Цветочная будет произведено регулирование высотных отметок горловин колодцев на проезжей части, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

Продолжается ремонт тротуаров. На проспекте Победы проведено устройство основания из песка и щебня. Ведётся обустройство пешеходной зоны из бетонной брусчатки. На проспекте Чайковского рабочие устанавливают бортовой камень. Продолжается ремонт проезда от Сахаровского шоссе до Стекольного завода. Подрядчиком уложен верхний слой покрытия из асфальтобетона.