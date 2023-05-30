На фестивале "Диво мира" победили видеоролики о Тверской области Фото: ПТО

Подведены итоги I Международного конкурса туристских видеопроектов фестиваля «Диво Мира», который прошел во Владивостоке. Ролики из Тверской области завоевали первые места в нескольких номинациях.

В номинации «Агротуризм и сельский туризм» первое место занял видеоролик «Из мегаполиса в деревню». В направлении «Культурно-познавательный туризм» Тверская область победила в подноминации «Туристские маршруты» с видео «Государева дорога» (лето) и в подноминации «Легенды, мифы и предания» с роликом «Йоко Оно, Легенда в Тверской области».

Второго места удостоено видео «Исток Волги» направления «Документальные фильмы» в подноминации «Культура».

Всего на заключительном этапе конкурса было представлено 415 видеопроектов из 12 стран: России, Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Сирии, Венгрии, Израиля, Ирана и Камбоджи, которые боролись за победу в 48 различных номинациях.

В состав экспертного жюри вошли ведущие редакторы федеральных телеканалов, представители Русского географического общества и Ассоциации отельеров.