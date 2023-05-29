Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 17:21

За два месяца Тверскую область покинули 3893 человека

Тверьстат опубликовал миграционную статистику за январь и февраль 2023 года
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Миграционная динамика в регионе положительная.

Миграционная динамика в регионе положительная.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Тверьстата, за январь-февраль 2023 года из Тверской области уехали 3893 человека. Прибыли же в регион за этот период 4060 человек. Таким образом миграционный прирост составил 167 человек.

Отметим для сравнения, что за тот же период прошлого года миграционная динамика была отрицательной: приехали в регион 4496 человек, а покинули - 4962 человека.

Среди прибывших к нам в январе-феврале текущего года, 782 человека - граждане других государств. Покинули регион 526 иностранцев.

Напомним, недавно Тверьстат также обнародовал статистику естественного движения населения за январь-март 2023 года.