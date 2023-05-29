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НовостиПолитика29 мая 2023 15:13

В Торжке простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом Дмитрием Атамановым

Героя похоронили с воинскими почестями
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Торжке простились с погибшим бойцом Дмитрием Атамановым

В Торжке простились с погибшим бойцом Дмитрием Атамановым

Фото: Виктория ТУШКОВА

29 мая в Торжке на Иоанно-Богословском кладбище простились с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом Дмитрием Атамановым.

- Дмитрий Витальевич навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах - настоящим мужчиной, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой долг перед Родиной. Вечная ему память и вечная слава! - выразила соболезнования администрация города Торжка.

Героя похоронили с воинскими почестями.