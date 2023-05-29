В Торжке простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом Дмитрием Атамановым

В Торжке простились с погибшим бойцом Дмитрием Атамановым Фото: Виктория ТУШКОВА

29 мая в Торжке на Иоанно-Богословском кладбище простились с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом Дмитрием Атамановым.

- Дмитрий Витальевич навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах - настоящим мужчиной, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой долг перед Родиной. Вечная ему память и вечная слава! - выразила соболезнования администрация города Торжка.

Героя похоронили с воинскими почестями.