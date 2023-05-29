С 30 мая по 4 июня отменяется часть поездов на участке Москва-Тверь Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 30 мая по 4 июня изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

В будние дни отменяется часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково, у части изменится расписание.

Интервалы движения поездов увеличены в обеденное время с 11:30 до 15:30 - до двух часов, после 20:00 - до 40 минут, в пиковые часы интервал частично увеличен до 20 минут.

Часть поездов будет следовать от/до станций Сходня и Химки.

- Изменение расписания необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3, - сообщает пассажирская компания.

Учитывайте изменения при поездках.