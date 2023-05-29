В Твери за неделю оштрафовали 112 пешеходов-нарушителей

Госавтоинспекторы штрафуют пешеходов-нарушителей в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 22 по 28 мая сотрудники ГИБДД провели в Твери профилактическое мероприятие "Пешеход".

За время рейда госавтоинспекторы составили 152 административных материала в отношении водителей и пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.

- 112 протоколов составлено в отношении пешеходов и 40 - в отношении водителей, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

По данным ведомства, с начала 2023 года на дорогах Твери произошло 43 ДТП с участием пешеходов. 43 человека получили травмы.