Свыше 4900 человек заявились на ЕГЭ по русскому языку в Тверской области

В регионе продолжаются сдачи ЕГЭ. Фото: Виктория ТУШКОВА

29 мая в Верхневолжье состоялась сдача ЕГЭ по русскому языку. На участие в нем заявились 4908 человек. Свои результаты выпускники узнают не позднее 16 июня.

Также предусмотрен резервный день – 22 июня, в который будут сдавать ЕГЭ те, кто по уважительным причинам не смог сделать это 29 мая, а также выпускники прошлых лет.

Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов ЕГЭ. Для получения аттестата за 11 класс необходимо набрать по нему не менее не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку - три с половиной часа. Экзамен состоит из 27 заданий: 26 - с кратким ответом, одно задание - с развернутым.

Напомним, ЕГЭ в этом году стартовал 26 мая в регионе с экзаменов по географии (сдавали 95 человек), литературе (348 человек) и химии (536 человек).

Корреспондент "КП"-Тверь" побывал на ЕГЭ в тверской школе №39.

Как сообщили в областном правительстве, экзамены прошли в штатном режиме без нарушений и сбоев.

Основной период ЕГЭ-2023 проходит с 26 мая по 1 июля. В регионе организована работа 56 пунктов сдачи экзаменов.

Во время проведения ЕГЭ-2023 в Тверской области работает региональная «горячая линия» +7 (4822) 34-96-08 и «горячая линия» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) +7 (495) 984-89-19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена. Кроме того, действует «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38. По нему можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменов.