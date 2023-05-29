В Твери увеличено количество квот для студентов-целевиков в медицинском университете

38 выпускникам медицинских колледжей торжественно вручили целевые контракты. Фото: ПТО

В 2023 году в Тверском государственном медицинском университете на 34 места увеличили количество квот для поступления по договору о целевом обучении. Сегодня создано 158 целевых квот по направлениям лечебное дело (110 мест), педиатрия (33) и стоматология (15).

Эта мера направлена на решение вопроса с медицинскими кадрами в больницах региона. Она реализуется национального проекта «Здравоохранение».

- Кадровый вопрос - один из ключевых в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе, - считает губернатор Игорь Руденя.

С этого года в правила приема абитуриентов в ТГМУ внесены изменения. Они позволяют выпускникам медколледжей поступать в вуз по результатам вступительных испытаний, без учета результатов ЕГЭ. С целью подготовки к проверочным экзаменам по профильным предметам химии и биологии в вузе в в июне будут проведены бесплатные четырехнедельные подготовительные курсы.

Нововведением на данным момент воспользовались 38 выпускников медицинских колледжей. 29 мая им торжественно вручили целевые контракты.

Минздравом региона уже заключена большая часть договоров о целевом обучении.

- Заключив договор о целевом обучении, обучающийся получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальное стимулирование в размере 50 тыс. рублей - студентам специалитета, 75 тысяч рублей - ординаторам, - сообщила пресс-служба областного правительства.