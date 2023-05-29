В Твери по улице Левитана гулял бобр

Бобёр гуляет по Твери. Фото: vk.com/vktver/Андрей Александрович

В Твери много рек, и что в черте города живут бобры - не секрет. Но дикое животное, гуляющее по оживлённой городской улице, - всё-таки диковинка. В микрорайоне Южный на улице Левитана местные жители повстречали симпатичного бобра. И сняли его на камеру телефона.

Видео с бобром, гуляющим по улице, 29 мая опубликовали в паблике "Тверь ВКонтакте". Бобр деловито переходит дорогу близ припаркованных авто. Дальнейшая судьба зверя неизвестна, как и причина, которая заставила его уйти так далеко от водоёма. Но хочется надеяться, что с симпатичным животным всё хорошо.

Напомним, ранее в центре Твери видели плывущего по Волге лося.