Юнармейцы Тверской области побывали в Республике Беларусь Фото: ПТО

Юнармейцы Тверской области побывали в Республике Беларусь. Вместе с наставниками ребята посетили почтили память воинов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Делегация Вышневолоцкого городского округа посетила с рабочей поездкой город Каменец Брестской области. В состав делегации вошли юнармейцы - воспитанники клуба парашютной подготовки «Альтаир», руководство округа.

Юные вышневолотчане познакомились с учащимися школ Каменецкого района, посетили экскурсии, Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой», мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина», где приняли участие в военно-историческом фестивале «Один день из жизни партизанского отряда».

Делегация Лихославльского муниципального округа посетила район-побратим - Ивацевичский район Брестской области, побывала в этнографическом музее Ивацевичского государственного аграрного колледжа, в Брестской крепости, в мемориальном комплексе «Хованщина» и приняла участие в церемонии возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан.