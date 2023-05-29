В Твери на субботниках собрали 1460 кубометров мусора

В порядок приведены 103 территории города Фото: администрация Твери

В администрации Твери подвели итоги двухмесячника по благоустройству. За сезон было проведено восемь массовых субботников, в которых приняли участие 2600 человек. В порядок приведены 103 территории города, вывезено 1460 кубометров мусора.

27 мая завершающий субботник прошел в районах города.

В Центральном районе в порядок приведена Краснофлотская набережная на участке от Борисоглебской пристани до улицы Карла Маркса, с территории района был организован вывоз автомобильных покрышек.

В Пролетарском районе убирались на улице Тимирязева, на зеленой зоне около школы №53 на улице Железнодорожников.

В Московском районе привели в порядок зеленые зоны на улице Тамары Ильиной, а также вдоль улиц Псковской, Можайского, Резинстроя.