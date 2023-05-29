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НовостиОбщество29 мая 2023 12:23

Работающие школьники Тверской области летом смогут пользоваться льготными абонементами "Транспорта Верхневолжья"

Школьный проездной заканчивает действие 31 мая и возобновит работу 1 сентября
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Работающие школьники смогут ездить летом по льготными абонементам.

Работающие школьники смогут ездить летом по льготными абонементам.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Школьники Твери и области, которые найдут себе подработку на время летних каникул, смогут ездить по льготными абонементам на маршрутах «Транспорта Верхневолжья».

Для этого необходимо предоставить в свою школу информацию: справку с места работы с указанием периода трудоустройства по трудовому договору.

Кроме того, ученикам школ Твери также потребуется ввести свои данные в систему «Сетевой город». Для этого необходимо личное обращение в «Транспорт Верхневолжья» (г. Тверь, ул. Двор Пролетарки, дом 7, каб. 131). Зарегистрироваться в системе вам помогут сотрудники компании оператора с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с пятницы по субботу с 9:00 до 17:00.

Понадобятся данные: ФИО школьника, паспорт, номер СНИЛС, номер транспортной карты, информация о рабочих месяцах и справка с места работы (с указанием периода трудоустройства по трудовому договору). Эту информацию необходимо предоставить в «Транспорт Верхневолжья» до 10-го числа текущего месяца.

Напомним, во время учебного года школьники ездят в автобусах «Транспорта Верхневолжья» по школьному проездному. Он заканчивает действие 31 мая.

По любым вопросам к оператору пассажирских перевозок можно обратиться по номеру горячей линии 8-800-350-00-99.