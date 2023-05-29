В ДТП на трассе М-10 в Тверской области пострадали водитель и трое детей-пассажиров автомобиля

В ДТП пострадали четыре человека Фото: Калининская Госавтоинспекция

Авария произошла 26 мая на 170 км +300 м трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

41-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле", при движении в сторону Санкт-Петербурга, при перестроении в среднюю полосу не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем "Лада", под управлением 46-летнего водителя, а затем врезался в "Хендэ" под управлением 38-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Шевроле, а также три несовершеннолетних пассажира автомобиля "Хендэ", - сообщили в Калининской Госавтоинспекции.