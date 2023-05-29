Свыше 64 000 человек поучаствовали в голосовании за потенциальные объекты благоустройства в Тверской области

В регионе завершается голосование за объекты благоустройства. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На сегодняшний день свыше 64 000 жителей региона проголосовали за территории, которые представлены на выбор для будущего благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Принять участие в рейтинговом голосовании можно до 31 мая.

- Благоустройство городской среды - одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиций, - считает губернатор Игорь Руденя.

В этом году в Тверской области на голосование заявлено 58 проектов в Твери, Конаково, Кувшиново, Торжке, Бежецком, Бологовском, Торопецком и Фировском районах, Вышневолоцком, Жарковском, Западнодвинском, Лихославльском, Кимрском, Нелидовском, Осташковском, Ржевском, Спировском, Старицком, Удомельском округах.

Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году.